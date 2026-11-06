Трамп может возобновить масштабные удары по Ирану уже 9 ноября — Fox News

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана. По данным Fox News, американское командование завершает подготовку к возможным ударам, которые могут начаться 9 ноября.

По информации телеканала, 4 и 5 ноября в Белом доме прошли совещания с участием президента и его советников по национальной безопасности. Главной темой стало возможное возобновление боевых действий против Ирана.

Собеседники Fox News обратили внимание на 9 ноября, когда на Ближнем Востоке ожидается новолуние. Из-за минимального лунного освещения ночные условия могут быть благоприятными для проведения военных операций.

В то же время официального решения о начале новых ударов нет. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий, но нового приказа из Вашингтона пока не получило.

Сам Трамп 5 ноября заявил журналистам, что Соединенные Штаты в ближайшее время определятся с дальнейшими действиями в отношении Ирана. По его словам, целью потенциальных ударов может стать окончательное устранение угрозы со стороны иранской ядерной программы.

«Я предпочел бы не разрушать остальную часть страны, если это возможно. Но, возможно, мне придется. Скоро узнаете», — сказал американский президент.

Параллельно Вашингтон рассматривает дипломатические пути урегулирования конфликта. Тегеран передал американской стороне через Катар предложения по ядерной программе, однако выдвинул ряд условий для возобновления переговоров.

Источник: Fox News

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