На автомагистрали A2 к северо-востоку от Магдебурга в Германии произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного самолета, который упал прямо на проезжую часть.

По данным местной полиции и экстренных служб, обломки воздушного судна полностью уничтожены пожаром, однако автотранспортные средства на трассе, по предварительной информации, не пострадали.

Сведения о количестве пассажиров, погибших или пострадавших в результате инцидента, в настоящее время выясняются; на месте происшествия продолжаются спасательные работы и расследование причин аварии.

Источник: Bild.

Напомним, в Краснодарском крае РФ успешно потерпел крушение учебно-тренировочный самолет L-39 «Альбатрос», находящийся на вооружении оккупантов.

Пассажирский самолет авиакомпании Norwegian, который 27 июля направлялся в хорватский Дубровник, был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Вене. Причиной стала трещина в лобовом стекле воздушного судна. Посадка прошла безопасно, информации о пострадавших нет.

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