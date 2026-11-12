W Chongqingu w południowo-zachodnich Chinach otwarto odcinek Jinkou — Liangjiang Film and Television City na linii 15 miejskiego transportu szynowego. Uruchomienie pierwszej w mieście linii ekspresowej zwiększyło łączną długość miejskiej sieci kolejowej do ponad 600 kilometrów, podaje ECNS.

Odcinek z 18 stacjami

Otwarty odcinek ma długość około 48 kilometrów i liczy 18 stacji. Łączy stację Jinkou w dzielnicy Shapingba ze stacją Liangjiang Film and Television City w Liangjiang New Area.

Łączna długość linii 15 wynosi 72 kilometry, a ma ona 25 stacji. Nowy odcinek jest częścią tej linii.

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Prędkość i rozkład

Na linii kursują sześciowagonowe miejskie pociągi ekspresowe, przystosowane do prędkości do 140 km/h. Czyni to ją najszybszą linią miejskiego transportu szynowego w centralnej części Chongqingu.

Na początkowym etapie działania pierwszy pociąg będzie odjeżdżał o 07:30, a ostatni o 20:30. Ceny biletów zaczynają się od 2 juanów, co odpowiada około 30 centom amerykańskim. Jest to taka sama cena początkowa jak na innych liniach już działających w mieście.

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