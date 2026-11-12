В Чунцине открыли 48 км первой городской экспресс-линии — ECNS

В Чунцине на юго-западе Китая открыли участок Цзинькоу — Кино- и телегородок Лянцзян линии 15 городского рельсового транспорта. Запуск первой в городе экспресс-линии увеличил общую протяженность городской рельсовой сети до более чем 600 километров, сообщает ECNS.

Участок с 18 станциями

Открытый участок имеет протяженность около 48 километров и насчитывает 18 станций. Он соединяет станцию Цзинькоу в районе Шапинба со станцией Кино- и телегородок Лянцзян в новом районе Лянцзян.

Общая длина линии 15 составляет 72 километра, на ней расположены 25 станций. Новый участок является частью этой линии.

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Скорость и график

На линии курсируют шестивагонные городские экспресс-поезда, рассчитанные на скорость до 140 км/ч. Это делает ее самой быстрой линией городского рельсового транспорта в центральной части Чунцина.

На начальном этапе работы первый поезд будет отправляться в 07:30, последний — в 20:30. Стоимость проезда начинается от 2 юаней, что примерно равно 30 центам США. Это такая же начальная стоимость, как на других линиях, уже работающих в городе.

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