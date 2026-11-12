У Чунціні запрацювала перша міська експрес-лінія на 48 км — ECNS

У Чунціні на південному заході Китаю відкрили ділянку Цзінькоу — Кіно- і телемісто Лянцзян на лінії 15 міського рейкового транспорту. Запуск першої у місті експрес-лінії збільшив загальну протяжність міської рейкової мережі до понад 600 кілометрів, повідомляє ECNS.

Ділянка на 18 станцій



Відкритий відрізок має довжину приблизно 48 кілометрів та налічує 18 станцій. Він сполучає станцію Цзінькоу в районі Шапінба зі станцією Кіно- і телемісто Лянцзян у новому районі Лянцзян.

Загальна довжина лінії 15 становить 72 кілометри, вона має 25 станцій. Нова ділянка є частиною цієї лінії.

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Швидкість і графік



На лінії курсують шестивагонні міські експрес-поїзди, розраховані на швидкість до 140 км/год. Це робить її найшвидшою лінією міського рейкового транспорту в центральній частині Чунціна.

На початковому етапі роботи перший поїзд відправлятиметься о 07:30, останній — о 20:30. Вартість проїзду починається від 2 юанів, що приблизно дорівнює 30 центам США. Це така сама початкова вартість, як на інших лініях, що вже працюють у місті.

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