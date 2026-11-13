W Indian Wells w USA Jessica Pegula pokonała Lindę Noskovą w meczu grupy A WTA Finals — 7:6 (2), 4:6, 7:5. Amerykanka obroniła meczbola w decydującym secie i wywalczyła awans do półfinału, w którym zagra z Mirrą Andriejewą, informuje Interia Sport.

Przebieg meczu

Pegula wygrała pierwszego seta w tie-breaku. W trakcie partii Amerykanka dwukrotnie miała przewagę dwóch gemów, a przy stanie 5:4 serwowała po seta. W tie-breaku pierwsze cztery punkty zdobyły tenisistki odbierające serwis, jednak Pegula zwyciężyła 7:2.

W drugim secie Amerykanka jako pierwsza przełamała serwis rywalki i objęła prowadzenie 3:2, a przy stanie 5:4 miała trzy break pointy. Noskova wygrała jednak partię 6:4 i wyrównała stan meczu. Wynik ten zagwarantował również Czeszce pierwsze miejsce w grupie A.

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Meczbol i półfinał

W decydującym secie Noskova objęła prowadzenie 2:0, ale Pegula odrobiła straty. Przy stanie 4:4 Czeszka wygrała gema przy własnym serwisie, a w kolejnym gemie, przy 30:30, Pegula popełniła podwójny błąd serwisowy i dała rywalce meczbola. Amerykanka utrzymała własne podanie i wyrównała na 5:5.

W 11. gemie Noskova straciła serwis przy stanie 15:40, gdy jej forhend trafił w siatkę. Pegula następnie serwowała po zwycięstwo i zakończyła mecz, który trwał 165 minut. Noskova w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu między Eliną Switoliną a Aryną Sabalenką. Wcześniej Coco Gauff pokonała Martę Kostiuk 6:4, 7:5, jednak po zwycięstwie Peguli nie awansowała do półfinału.

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