W Polsce inflacja cen konsumpcyjnych w październiku wyniosła 3,5% rok do roku. W porównaniu z wrześniem ceny towarów i usług spadły o 0,4%, podaje RMF24, powołując się na Główny Urząd Statystyczny Polski.

Co wpłynęło na ceny

Największy wpływ na ogólny wskaźnik cen w październiku miało potanienie transportu — o 6,1%, a także rekreacji, sportu i kultury — o 2,6%.

Jednocześnie koszty użytkowania mieszkania lub domu, dostaw wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw wzrosły o 1%. Odzież i obuwie podrożały o 2,9%, żywność i napoje bezalkoholowe — o 0,4%, a usługi w zakresie informacji i komunikacji — o 0,7%.

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Spowolnienie gospodarki

Urząd statystyczny poinformował również, że tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale spadło z 4% do 3,5%. Kierownik departamentu analiz i badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego Jacek Kotłowski powiązał to z ostrożniejszym zachowaniem konsumentów.

Według RMF24 wysokie ceny paliw wpłynęły na budżety Polaków, przez co zaczęli oni więcej oszczędzać. Trzeci kwartał obejmował okres od początku lipca do końca września. Przez połowę tego czasu program Ceny Paliwa Niżej nie obowiązywał, a koszt tankowania sięgał niekiedy 9 złotych za litr.

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