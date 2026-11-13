在美国印第安维尔斯，杰西卡·佩古拉在WTA年终总决赛A组比赛中以7:6（2）、4:6、7:5战胜琳达·诺斯科娃。这位美国球员在决胜盘挽救了一个赛点，获得了半决赛席位，将对阵米拉·安德烈耶娃，Interia Sport报道。

比赛进程

佩古拉通过抢七赢下首盘。整盘比赛中，这位美国球员两次取得两局领先，并在5:4时发球胜盘。抢七中，前四分均由接发球一方的选手赢得，但佩古拉以7:2获胜。

第二盘，美国球员率先完成破发，以3:2领先，并在5:4时获得三个破发点。不过，诺斯科娃以6:4赢下该盘，将比赛扳平。这一结果也确保这位捷克球员获得A组第一名。

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赛点与半决赛

决胜盘中，诺斯科娃以2:0领先，但佩古拉追平了比分。比分为4:4时，这位捷克球员保住了自己的发球局；下一局在30:30时，佩古拉出现双误，送给对手一个赛点。这位美国球员保住发球局，将比分追至5:5。

第11局，诺斯科娃在15:40时遭到破发，她的正手击球下网。随后，佩古拉发球胜赛，并结束了这场持续165分钟的比赛。诺斯科娃将在半决赛对阵埃莉娜·斯维托丽娜和阿丽娜·萨巴伦卡之间比赛的胜者。此前，可可·高夫以6:4、7:5击败玛尔塔·科斯秋克，但在佩古拉获胜后未能晋级半决赛。

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