В Индиан-Уэллсе, США, Джессика Пегула победила Линду Носкову в матче группы A WTA Finals — 7:6 (2), 4:6, 7:5. Американка отыграла матчбол в решающем сете и завоевала путёвку в полуфинал, где сыграет с Миррой Андреевой, сообщает Interia Sport.

Ход матча

Первую партию Пегула выиграла на тай-брейке. По ходу сета американка дважды имела преимущество в два гейма, а при счёте 5:4 подавала на сет. На тай-брейке первые четыре очка выиграли теннисистки, принимавшие подачу, однако Пегула победила 7:2.

Во втором сете американка первой сделала брейк и повела 3:2, а при счёте 5:4 имела три брейк-пойнта. Однако Носкова выиграла партию 6:4 и сравняла счёт в матче. Этот результат также гарантировал чешке первое место в группе A.

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Матчбол и полуфинал

В решающем сете Носкова повела 2:0, но Пегула отыгралась. При счёте 4:4 чешка выиграла гейм на своей подаче, а в следующем гейме при 30:30 Пегула допустила двойную ошибку и дала сопернице матчбол. Американка сохранила свою подачу и сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Носкова потеряла подачу при счёте 15:40, когда её форхенд попал в сетку. После этого Пегула подала на победу и завершила матч, который длился 165 минут. Носкова в полуфинале сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко. Ранее Коко Гауфф обыграла Марту Костюк 6:4, 7:5, однако после победы Пегулы не вышла в полуфинал.

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