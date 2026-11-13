Пегула відіграла матчбол у Носкової та вийшла до півфіналу WTA Finals — Interia Sport

В Індіан-Веллсі, США, Джессіка Пегула перемогла Лінду Носкову в матчі групи A WTA Finals — 7:6 (2), 4:6, 7:5. Американка відіграла матчбол у вирішальному сеті та здобула путівку до півфіналу, де зіграє з Міррою Андрєєвою, повідомляє Interia Sport.

Перебіг матчу

Першу партію Пегула виграла на тайбрейку. Протягом сету американка двічі мала перевагу у два гейми, а за рахунку 5:4 подавала на сет. У тайбрейку перші чотири очки взяли тенісистки, які приймали подачу, однак Пегула перемогла 7:2.

У другому сеті американка першою зробила брейк і повела 3:2, а за рахунку 5:4 мала три брейкпойнти. Втім, Носкова виграла партію 6:4 та зрівняла рахунок у матчі. Цей результат також гарантував чешці перше місце у групі A.

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Матчбол і півфінал

У вирішальному сеті Носкова повела 2:0, але Пегула відігралася. За рахунку 4:4 чешка виграла гейм на своїй подачі, а в наступному геймі за 30:30 Пегула припустилася подвійної помилки й дала суперниці матчбол. Американка зберегла свою подачу та зрівняла рахунок — 5:5.

У 11-му геймі Носкова втратила подачу за рахунку 15:40, коли її форхенд влучив у сітку. Пегула після цього подала на перемогу та завершила матч, що тривав 165 хвилин. Носкова в півфіналі зіграє з переможницею матчу між Еліною Світоліною та Аріною Сабалєнкою. Раніше Коко Гофф обіграла Марту Костюк 6:4, 7:5, однак після перемоги Пегули не вийшла до півфіналу.

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