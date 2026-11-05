Prezydent Paragwaju Santiago Peña złożył rezygnację w związku z upadkiem banku – CNN

Prezydent Paragwaju Santiago Peña ogłosił w czwartek, 5 listopada, rezygnację ze stanowiska w obliczu poważnego kryzysu finansowego spowodowanego zaprzestaniem działalności banku Ueno w wyniku kryzysu płynnościowego.

Dzień wcześniej krajowy Kongres wszczął procedurę impeachmentu głowy państwa, zarzucając mu konflikt interesów, niewłaściwe wykorzystanie środków państwowych oraz środków emerytalnych Instytutu Ubezpieczeń Społecznych, które zgromadzono w tej instytucji, a także zatajanie informacji.

Prezydent Paragwaju znalazł się w centrum kryzysu, który wybuchł po interwencji państwa w działalność Ueno Bank. Jest to prywatna instytucja finansowa, z którą wiązano Penju. W trakcie jego prezydentury bank otrzymał miliony dolarów od instytucji państwowych, w szczególności od Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (IPS), który zarządza środkami emerytalnymi większości pracowników w kraju. Środki te ostatecznie zostały utracone.

Bank Centralny Paragwaju przejął kontrolę nad Ueno Bank po tym, jak organy nadzorcze wykryły nieprawidłowo sformalizowane kredyty udzielone firmom powiązanym z właścicielami banku, a także wydatki, które błędnie zaksięgowano jako aktywa. Po skorygowaniu sprawozdań kapitał banku okazał się mniejszy niż połowa minimalnego poziomu określonego przez prawo. Spadek wskaźników wypłacalności instytucji finansowej poniżej minimalnego poziomu dotknął interesy milionów klientów i podważył stabilność gospodarczą kraju. W dalszej kolejności dymisja Peñi ma zostać rozpatrzona przez parlament Paragwaju.

Źródło: CNN.

W Paragwaju Izba Deputowanych jednogłośnie poparła wniosek o impeachment prezydenta Santiago Peñi kilka minut po tym, jak ogłosił on swoją rezygnację. Głosowanie odbyło się w kontekście kryzysu wokół banku cyfrowego Ueno Bank, po interwencji organu nadzorczego w jego działalność, w wyniku której klienci stracili dostęp do oszczędności, wynagrodzeń i emerytur. Władze zatrzymały ośmiu kierowników banku Ueno, w tym założyciela Miguela Vázqueza oraz prezesa banku Juana Manuela Gustale. Prokuratura postawiła również zarzuty 27 pracownikom banku oraz partnerom biznesowym w sprawach dotyczących między innymi nadużycia zaufania i usiłowania oszustwa.

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