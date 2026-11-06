Stany Zjednoczone zainwestują ponad 4 mld dolarów w rozbudowę zakładów produkujących amunicję

Armia Stanów Zjednoczonych zawarła umowę na zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytku nowych obiektów w państwowych zakładach produkujących amunicję. Maksymalna wartość umowy wynosi 4,17 mld dolarów.

Do realizacji kontraktu zostanie zaangażowanych 11 firm. Będą one ubiegać się o poszczególne zamówienia przez pięć lat — do listopada 2031 roku.

W opublikowanym komunikacie nie sprecyzowano, czy program ten przewiduje bezpośrednie dostawy amunicji na Ukrainę.

Co wiadomo o kontrakcie i kto będzie go realizował

Chodzi o kontrakt o stałej, niezmiennej wartości 4,171 mld dolarów. Przewiduje on projektowanie, budowę i oddanie do użytku obiektów w państwowych zakładach amunicyjnych, zarządzanych przez prywatne firmy. Celem jest wsparcie modernizacji własnej bazy przemysłowej armii USA, a także eksploatacji i konserwacji zakładów. Orientacyjna data zakończenia prac to 4 listopada 2031 roku.

Przetarg przeprowadzono w Internecie, a armia otrzymała 11 ofert. Kontrakt przyznano wszystkim uczestnikom: Clark Construction Group, Burns & McDonnell, Hensel Phelps, Alberici Constructors, Parsons Government Services, M.C. Dean, J Kokolakis Contracting, Bering-Weston JV, Applied Research Associates, a także BAE Systems Ordnance Systems z Kingsport (stan Tennessee) oraz MSM Group North America z St. Petersburg (stan Floryda). Firmy będą ubiegać się o każde zlecenie z osobna.

Miejsca realizacji prac oraz finansowanie będą ustalane oddzielnie dla każdego zamówienia. Instytucją zamawiającą jest Army Contracting Command w Rock Island (stan Illinois). W ogłoszeniu nie podano, jaka kwota została już przeznaczona na ten cel ani które projekty zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.

Umowa obejmuje zakłady typu GOCO: armia jest właścicielem gruntów, budynków i wyposażenia, a produkcją zarządza prywatny wykonawca. Należą do nich zakłady w Holston i Radford (materiały wybuchowe i prochy strzelnicze), Iowa (produkcja amunicji artyleryjskiej), Lake City (amunicja strzelecka) oraz Scranton (korpusy pocisków artyleryjskich). W publikacji zaznaczono również, że wiele z tych zakładów działa od czasów II wojny światowej.

Armia ogłosiła przetarg w maju 2026 roku, a termin składania ofert upłynął 6 lipca. Kontrakt należy do typu MATOC. Jest to pula wstępnie wybranych wykonawców z ustalonym limitem kwotowym, wśród których armia rozstrzyga poszczególne projekty, co zazwyczaj przebiega szybciej niż przeprowadzanie pełnego przetargu na każdy obiekt.

W komunikacie Departamentu Obrony USA nie ma mowy o dostawach amunicji na Ukrainę ani do innych krajów: kontrakt dotyczy modernizacji mocy produkcyjnych w amerykańskich zakładach.

Informacja ta pochodzi z Ministerstwa Obrony USA.

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