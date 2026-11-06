США вложат более 4 млрд долларов в расширение заводов по производству боеприпасов

Армия США заключила контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов на государственных заводах по производству боеприпасов. Максимальная стоимость контракта составляет 4,17 млрд долларов.

К выполнению контракта будут привлечены 11 компаний. Они будут конкурировать за отдельные заказы в течение пяти лет — до ноября 2031 года.

В предоставленном сообщении не уточняется, предусматривает ли эта программа непосредственные поставки боеприпасов в Украину.

Что известно о контракте и кто будет его выполнять

Речь идет о контракте с фиксированной ценой в 4,171 млрд долларов. Он предусматривает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов на государственных заводах по производству боеприпасов, которыми управляют частные компании. Цель — поддержка модернизации собственной промышленной базы армии США, а также эксплуатация и обслуживание заводов. Ориентировочная дата завершения работ — 4 ноября 2031 года.

Тендер проводился в интернете, и армия получила 11 заявок. Контракт получили все участники: Clark Construction Group, Burns & McDonnell, Hensel Phelps, Alberici Constructors, Parsons Government Services, M.C. Dean, J Kokolakis Contracting, Bering-Weston JV, Applied Research Associates, а также BAE Systems Ordnance Systems из Кингспорта (штат Теннесси) и MSM Group North America из Санкт-Петербурга (штат Флорида). Компании будут соревноваться за каждый отдельный заказ.

Места выполнения работ и финансирование будут определяться отдельно для каждого заказа. Контрактным органом является Army Contracting Command в Рок-Айленде (штат Иллинойс). В объявлении не указано, какая сумма уже выделена и какие проекты начнутся первыми.

Контракт охватывает заводы формата GOCO: армия владеет землей, зданиями и оборудованием, а производством управляет частный подрядчик. К ним относятся заводы Holston и Radford (взрывчатые вещества и порох), Iowa (комплектация артиллерийских боеприпасов), Lake City (стрелковые боеприпасы) и Scranton (корпуса артиллерийских снарядов). Издание также отмечает, что многие из этих предприятий работают со времён Второй мировой войны.

Армия объявила конкурс в мае 2026 года, прием предложений завершился 6 июля. Контракт относится к типу MATOC. Это пул предварительно отобранных подрядчиков с предельной суммой, среди которых армия проводит конкурс на отдельные проекты, что обычно быстрее, чем проводить полную закупку на каждый объект.

В сообщении Министерства обороны США не говорится о поставках боеприпасов в Украину или другие страны: контракт касается модернизации производственных мощностей на американских заводах.

Об этом сообщается со ссылкой на Министерство обороны США.

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