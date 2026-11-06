美国将投资逾40亿美元用于扩建弹药生产厂

美国陆军签署了一份合同，用于设计、建造和投运国家弹药生产工厂的新设施。该合同的最高金额为41.7亿美元。

将有11家公司参与合同执行。它们将在未来五年内——即截至2031年11月——竞标各项具体订单。

在发布的公告中，并未明确说明该计划是否包括直接向乌克兰供应弹药。

关于该合同的已知信息及其执行方

这是一份金额为41.71亿美元的固定价格合同。合同内容包括对由私营公司管理的国有弹药厂进行设施设计、建设和投产。 该项目的目标是支持美军自有工业基地的现代化建设，以及相关工厂的运营和维护。工程预计于2031年11月4日完工。

招标通过互联网进行，陆军共收到11份投标书。所有参与企业均获得了合同：Clark Construction Group、Burns & McDonnell、Hensel Phelps、Alberici Constructors、 帕森斯政府服务公司（Parsons Government Services）、M.C.迪恩公司（M.C. Dean）、J·科科拉基斯建筑公司（J Kokolakis Contracting）、贝林-韦斯顿联合体（Bering-Weston JV）、应用研究协会（Applied Research Associates），以及位于田纳西州金斯波特的BAE系统军械系统公司（BAE Systems Ordnance Systems）和位于佛罗里达州圣彼得堡的MSM北美集团（MSM Group North America）。 各公司将就每一项具体订单展开竞标。

工程地点和资金安排将根据每份订单分别确定。 合同签订机构为位于伊利诺伊州罗克岛的陆军合同司令部（Army Contracting Command）。公告中未说明已承诺的资金数额以及哪些项目将率先启动。

该合同涵盖GOCO模式的工厂：陆军拥有土地、建筑和设备，而生产则由私营承包商负责管理。 此类工厂包括霍尔斯顿（Holston）和拉德福德（Radford）工厂（生产爆炸物和火药）、爱荷华（Iowa）工厂（生产炮弹弹药）、莱克城（Lake City）工厂（生产小口径弹药）以及斯克兰顿（Scranton）工厂（生产炮弹弹体）。 该刊还指出，其中许多企业自第二次世界大战时期就开始运营。

陆军于2026年5月发布招标公告，提案提交截止日期为7月6日。 该合同属于MATOC类型。这是一种由预先筛选的承包商组成的、设有金额上限的供应商池，陆军可在其中针对具体项目进行竞标，通常比针对每个项目进行全面采购更为快捷。

美国国防部的公告中并未提及向乌克兰或其他国家供应弹药：该合同涉及美国工厂生产能力的现代化改造。

据援引美国国防部的消息报道。

美国签署了一份价值近600亿美元的“爱国者”导弹生产合同——路透社报道。

美国正准备大幅提升战斧导弹的产量。

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