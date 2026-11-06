Putin zbliża się do wywołania sytuacji objętej art. 5 NATO poprzez swoje prowokacje — Naused

Rosyjskie prowokacje wobec krajów europejskich sprawdzają gotowość Zachodu do reagowania na zagrożenia i coraz bardziej zbliżają sytuację do sytuacji, w której konieczne będzie zastosowanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Według Nausedy strona litewska otrzymała dane wywiadowcze dotyczące możliwych prowokacji ze strony Rosji. W odpowiedzi Litwa, podobnie jak Polska, znacznie wzmocniła środki bezpieczeństwa na granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Prezydent podkreślił, że ostatnie incydenty są częścią zakrojonej na szeroką skalę wojny hybrydowej Rosji przeciwko Europie. Obejmuje ona w szczególności wykorzystywanie nielegalnej migracji, balonów powietrznych i dronów.

„Rosjanie chcą sprawdzić, czy zareagujemy, czy nie. Putin coraz bardziej zbliża się do przetestowania artykułu 5, czyli zobowiązania NATO do udzielenia pomocy sojusznikowi, który padł ofiarą ataku” – zauważył Nausėda.

Ostrzegł również, że granica między operacjami hybrydowymi a bezpośrednimi działaniami wojskowymi staje się coraz cieńsza. Taka eskalacja może doprowadzić do ofiar wśród ludności cywilnej.

Nauseda wspomniał o niedawnym incydencie, podczas którego wrogi dron uderzył w drzewo i eksplodował. Na szczęście w pobliżu nie było wówczas ludzi, jednak przypadek ten ujawnił poważne luki w systemie obrony przeciwlotniczej kraju.

W związku z tym Wilno przyspiesza zakup niezbędnego sprzętu obronnego. Chodzi o:

nowoczesne systemy przeciwdziałania dronom ;

środki rozpoznania i obserwacji.

Według prognozy prezydenta Litwy, dzięki tym działaniom już w drugiej połowie 2027 roku kraj będzie znacznie lepiej przygotowany na podobne zagrożenia.

Oświadczył to prezydent Litwy Gitanas Nausėda, jak podaje serwis Onet.

Rosja celowo testuje granice zbiorowej obrony NATO, podejmując działania, które nie osiągają poziomu bezpośredniego ataku, co mogłoby doprowadzić do aktywacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Estonia dołączyła do ćwiczeń dowodzeniowo-sztabowych NATO Steadfast Duel 26, które sprawdzą w praktyce funkcjonowanie struktur dowodzenia Sojuszu oraz planów obronnych.

Czytaj nas na