Путин своими провокациями приближается к применению статьи 5 НАТО, — Науседа

Российские провокации против европейских стран проверяют готовность Запада реагировать на угрозы и всё ближе подводят ситуацию к применению статьи 5 Североатлантического договора.

По словам Науседы, литовская сторона получила разведывательные данные о возможных провокациях со стороны России. В ответ Литва, как и Польша, значительно усилила меры безопасности на границе с Калининградской областью РФ.

Президент подчеркнул, что последние инциденты являются частью масштабной гибридной войны России против Европы. Она включает, в частности, использование нелегальной миграции, воздушных шаров и беспилотников.

«Россияне хотят проверить, отреагируем ли мы или нет. Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5, то есть обязательства НАТО оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению», — отметил Науседа.

Он также предупредил, что грань между гибридными операциями и прямыми военными действиями становится всё тоньше. Такая эскалация может привести к человеческим жертвам.

Науседа упомянул недавний инцидент, во время которого вражеский беспилотник врезался в дерево и взорвался. Тогда, к счастью, поблизости не было людей, однако этот случай продемонстрировал серьезные пробелы в системе противовоздушной обороны страны.

В связи с этим Вильнюс ускоряет закупку необходимого оборонного оборудования. Речь идет о:

современные системы противодействия беспилотникам ;

средства разведки и наблюдения.

По прогнозу президента Литвы, благодаря этим мерам уже во второй половине 2027 года страна будет значительно лучше подготовлена к подобным угрозам.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Onet.

Россия намеренно испытывает пределы коллективной обороны НАТО, прибегая к действиям, не достигающим уровня прямого нападения, которое могло бы привести к активации статьи 5 Североатлантического договора.

Эстония присоединилась к командно-штабным учениям НАТО Steadfast Duel 26, в ходе которых на практике будет проверяться работа командных структур Альянса и оборонных планов.

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