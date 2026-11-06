普京正通过挑衅行为将北约第5条推向临界点——纳乌塞达

俄罗斯针对欧洲国家的挑衅行为，正在考验西方应对威胁的准备程度，并使局势日益接近触发《北大西洋公约》第5条的临界点。

据纳乌塞达称，立陶宛方面已获得关于俄罗斯可能进行挑衅的情报。作为回应，立陶宛与波兰一样，大幅加强了与俄罗斯加里宁格勒州接壤边境的安全措施。

总统强调，最近发生的事件是俄罗斯针对欧洲发动的大规模混合战争的一部分。该战争尤其涉及利用非法移民、气球和无人机等手段。

“俄罗斯人想试探我们是否会做出反应。普京正越来越接近触发《北约宪章》第5条，即北约有义务向遭受攻击的盟国提供援助，”纳乌塞达指出。

他还警告称，混合行动与直接军事行动之间的界限正变得越来越模糊。这种局势升级可能导致人员伤亡。

纳乌塞达提到了最近发生的一起事件，当时一架敌方无人机撞上一棵树后爆炸。幸运的是，当时附近没有人员，但这一事件暴露了该国防空系统中存在的严重漏洞。

鉴于此，维尔纽斯正在加快采购必要的防务装备。具体包括：

先进的反无人机系统 ；

侦察与监视设备。

据立陶宛总统预测，得益于这些措施，该国将在2027年下半年对类似威胁做好更充分的准备。

据Onet报道，立陶宛总统吉塔纳斯·纳乌塞达（Gitanas Nausėda）作出了上述表态。

俄罗斯正蓄意试探北约集体防御的底线，采取的行动虽未达到可能触发《北大西洋公约》第5条的直接攻击程度。

爱沙尼亚加入了北约坚定对决26（Steadfast Duel 26）指挥参谋演习，该演习将检验北约指挥体系和防卫计划在实战中的运作情况。

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