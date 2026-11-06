Путін наближається до випробування статті 5 НАТО провокаціями, — Науседа

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Російські провокації проти європейських країн перевіряють готовність Заходу реагувати на загрози та дедалі ближче підводять ситуацію до випробування статті 5 Північноатлантичного договору.

За словами Науседи, литовська сторона отримала розвідувальні дані про можливі провокації з боку Росії. У відповідь Литва, як і Польща, значно посилила заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Президент наголосив, що останні інциденти є частиною масштабної гібридної війни Росії проти Європи. Вона охоплює, зокрема, використання нелегальної міграції, повітряних куль і безпілотників.

«Росіяни хочуть перевірити, чи відреагуємо ми, чи ні. Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5, тобто зобов'язання НАТО надати допомогу союзнику, який зазнав нападу», — зазначив Науседа.

Він також застеріг, що межа між гібридними операціями та прямими військовими діями стає дедалі тоншою. Така ескалація може призвести до людських жертв.

Науседа згадав нещодавній інцидент, під час якого ворожий безпілотник врізався в дерево та вибухнув. Тоді, на щастя, поблизу не було людей, однак цей випадок продемонстрував серйозні прогалини в системі протиповітряної оборони країни.

У зв’язку з цим Вільнюс прискорює закупівлю необхідного оборонного обладнання. Йдеться про:

сучасні системи протидії безпілотникам ;

засоби розвідки та спостереження.

За прогнозом президента Литви, завдяки цим заходам уже в другій половині 2027 року країна буде значно краще підготовлена до подібних загроз.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Onet.

Росія навмисно випробовує межі колективної оборони НАТО, вдаючись до дій, які не досягають рівня прямого нападу, що міг би призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.

Естонія долучилася до командно-штабних навчань НАТО Steadfast Duel 26, які перевірятимуть роботу командних структур Альянсу та оборонних планів на практиці.

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