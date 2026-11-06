W Bułgarii, na plaży w pobliżu Szably, znaleziono drona z napisem „Shahed”

Rano 6 listopada na wybrzeżu Morza Czarnego w pobliżu bułgarskiego miasta Szabla znaleziono drona z napisem „Shahed”.

Jak podano, burmistrz Szabli Marian Żeczew oświadczył, że dron powinien zostać zbadany i unieszkodliwiony przez specjalistów wojskowych.

Jak powiedział, urządzenie znaleziono na brzegu naprzeciwko poligonu przeciwlotniczego „Szabla”. Zauważył je lokalny mieszkaniec podczas spaceru po plaży i zgłosił znalezisko władzom.

Burmistrz przypuszcza, że dron mógł zostać wyrzucony na brzeg przez fale. Zaznaczył również, że urządzenie może zawierać ładunek wybuchowy, i potwierdził obecność na nim napisu „Shahed”.

Obecnie dron jest badany przez specjalistów.

Informuje o tym serwis Novinite.

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