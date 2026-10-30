Морські дрони атакували контейнеровоз біля Болгарії — Fortune

Три морські дрони атакували контейнеровоз Contship Jet під прапором Ліберії в Чорному морі біля північно-східного узбережжя Болгарії. Про це повідомляє Fortune з посиланням на міністра оборони Болгарії Димитара Стоянова.

За його словами, напад стався трохи перед 13:00 за місцевим часом приблизно за 21 морську милю на південний схід від міста Шабла, неподалік мису Каліакра. Судно прямувало з ізраїльського порту Хайфа до румунської Констанци. На його борту було 421 контейнер, однак їхній вміст не уточнюється.

Екіпаж евакуювали

Екіпаж залишив судно, після чого моряків узяли на борт рятувальні судна ВМС Болгарії та прикордонної поліції, повідомило державне агентство BTA. Врятованих 18 членів екіпажу — 14 громадян Філіппін та четверо українців — доправляли до Варни для медичного огляду.

Реакція країн НАТО

Інцидент стався в день зустрічі міністрів оборони Болгарії, Румунії та Туреччини у Софії, присвяченої безпеці в Чорноморському регіоні. Після переговорів три країни НАТО засудили атаки дронів на комерційні судна та закликали негайно припинити напади, що загрожують торговельним суднам, морській інфраструктурі й безпеці морської діяльності. Вони також домовилися посилити обмін розвідданими, можливості раннього попередження та координацію в Чорному морі.

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Протягом жовтня біля узбережжя Болгарії та Румунії відбулася серія атак дронів на торговельні судна. За даними Fortune, атаки у виключних економічних зонах цих країн загрожують глобальному маршруту судноплавства: загинули двоє людей, ще щонайменше 25 вважаються зниклими безвісти.

Російська Федерація — держава-агресор — не брала на себе відповідальності за ці напади, хоча підозри впали на Москву. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев раніше заявив у парламенті, що логіка вказує на можливу причетність Росії, але додав, що довести це неможливо.

15 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс посилив свою позицію на східному фланзі, зокрема нарощуючи спроможності протидії дронам через частіші удари по комерційних суднах.

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