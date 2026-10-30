Морские дроны атаковали контейнеровоз у берегов Болгарии — Fortune

Три морских дрона атаковали контейнеровоз Contship Jet под флагом Либерии в Черном море у северо-восточного побережья Болгарии. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитара Стоянова.

По его словам, нападение произошло незадолго до 13:00 по местному времени примерно в 21 морской миле к юго-востоку от города Шабла, недалеко от мыса Калиакра. Судно направлялось из израильского порта Хайфа в румынскую Констанцу. На его борту находился 421 контейнер, однако их содержимое не уточняется.

Экипаж эвакуировали

Экипаж покинул судно, после чего моряков приняли на борт спасательные суда ВМС Болгарии и пограничной полиции, сообщило государственное агентство BTA. Спасенных 18 членов экипажа — 14 граждан Филиппин и четверых украинцев — доставляли в Варну для медицинского осмотра.

Реакция стран НАТО

Инцидент произошел в день встречи министров обороны Болгарии, Румынии и Турции в Софии, посвященной безопасности в Черноморском регионе. После переговоров три страны НАТО осудили атаки дронов на коммерческие суда и призвали немедленно прекратить нападения, угрожающие торговым судам, морской инфраструктуре и безопасности морской деятельности. Они также договорились усилить обмен разведданными, возможности раннего предупреждения и координацию в Черном море.

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В течение октября у побережья Болгарии и Румынии произошла серия атак дронов на торговые суда. По данным Fortune, атаки в исключительных экономических зонах этих стран угрожают глобальному маршруту судоходства: погибли два человека, еще как минимум 25 считаются пропавшими без вести.

Российская Федерация — государство-агрессор — не взяла на себя ответственность за эти нападения, хотя подозрения пали на Москву. Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее заявил в парламенте, что логика указывает на возможную причастность России, но добавил, что доказать это невозможно.

15 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс усилил свою позицию на восточном фланге, в частности наращивая возможности противодействия дронам из-за более частых ударов по коммерческим судам.

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