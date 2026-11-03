Апелляционный суд Девятого округа США повторно рассмотрит апелляцию администрации президента Дональда Трампа на решение нижестоящего суда, запрещавшее угрожать работникам избирательных органов уголовным преследованием. Речь шла о требованиях отложить почтовые бюллетени, в отношении которых возникли подозрения, что они могли быть поданы негражданами США, сообщает The Hill.

Повторное рассмотрение дела

Решение о повторном рассмотрении дела полным составом суда было принято поздно вечером в понедельник. Председательствующая судья Мэри Мургиа постановила отменить решение коллегии из трех судей после того, как большинство действующих судей, не заявивших самоотвод, поддержало слушание дела en banc.

За несколько часов до этого коллегия из трех судей отменила временный запрет, введенный окружной судьей Триной Томпсон. Это позволило Министерству юстиции США возобновить свои требования к штатам.

Письма штатам

На прошлой неделе два профсоюзных объединения и политические гражданские группы подали иск против администрации Трампа. Причиной стали письма Министерства юстиции в Калифорнию и штат Вашингтон с требованием проверить списки избирателей на наличие потенциально не имеющих права голосовать лиц, а также отделить почтовые бюллетени до проверки гражданства избирателей.

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В одном из писем чиновникам Лос-Анджелеса ведомство предупредило о значительном внимании федеральных властей и возможных юридических последствиях в случае невыполнения требований. Истцы заявили, что администрация незаконно пытается вмешаться в промежуточные выборы, принуждая работников избирательных органов угрозами, что, по их мнению, может лишить законных избирателей права голоса.

Позиции судей

Судьи Карлос Беа и Консуэло Каллахан пришли к выводу, что правительство, вероятно, добьется успеха в деле. По их мнению, действия Министерства юстиции относятся к ключевым исполнительным функциям, не нарушают конституционное право штатов администрировать выборы и не противоречат федеральному избирательному законодательству.

Мургиа не согласилась с этим выводом. Она отметила, что исполнительная власть не имеет права диктовать штатам избирательные процедуры или добиваться этого, угрожая работникам избирательных органов уголовным преследованием. Ранее в тот же день Верховный суд США отклонил экстренное ходатайство администрации Трампа об отделении 20 тысяч бюллетеней в Калифорнии.

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