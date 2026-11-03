美国上诉法院将重审威胁选举工作人员案——The Hill

美国第九巡回上诉法院将重新审理总统唐纳德·特朗普政府就下级法院裁决提出的上诉。该裁决禁止以刑事起诉威胁选举机构工作人员。此案涉及要求搁置被怀疑可能由非美国公民投出的邮寄选票，据The Hill报道。

重新审理案件

周一深夜，法院作出由全体法官重新审理此案的决定。在未回避的现任法官中，多数人支持以全院庭审方式审理此案后，首席法官玛丽·穆尔吉亚下令撤销三名法官合议庭的裁决。

数小时前，三名法官组成的合议庭撤销了地区法官特里娜·汤普森发布的临时禁令。这使美国司法部得以恢复向各州提出相关要求。

致各州的信函

上周，两个工会联合组织和政治公民团体对特朗普政府提起诉讼。起因是司法部致函加利福尼亚州和华盛顿州，要求核查选民名册中可能不具备投票资格的人员，并在核实选民公民身份之前将邮寄选票分开。

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在致洛杉矶官员的一封信中，该部门警告称，若不满足要求，将受到联邦当局的高度关注，并可能面临法律后果。原告表示，政府正试图通过威胁强迫选举工作人员，从而非法干预中期选举；他们认为，这可能剥夺合法选民的投票权。

法官立场

法官卡洛斯·贝亚和康苏埃洛·卡拉汉认为，政府很可能在此案中胜诉。他们认为，司法部的行动属于核心行政职能，未侵犯各州管理选举的宪法权利，也不与联邦选举法相冲突。

穆尔吉亚不同意这一结论。她指出，行政部门无权向各州规定选举程序，也无权通过以刑事起诉威胁选举机构工作人员来谋求实现这一目的。同日早些时候，美国最高法院驳回了特朗普政府提出的紧急申请，该申请要求将加利福尼亚州的2万张选票分开。

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