Amerykański Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu ponownie rozpatrzy apelację administracji prezydenta Donalda Trumpa od orzeczenia sądu niższej instancji, które zakazywało grożenia pracownikom organów wyborczych postępowaniem karnym. Sprawa dotyczyła żądań odłożenia na bok korespondencyjnych kart do głosowania, co do których pojawiły się podejrzenia, że mogły zostać oddane przez osoby niebędące obywatelami USA, informuje The Hill.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Decyzję o ponownym rozpatrzeniu sprawy w pełnym składzie sądu podjęto późno w poniedziałek wieczorem. Przewodnicząca sędzia Mary Murguia nakazała uchylenie decyzji trzyosobowego składu po tym, jak większość aktywnych sędziów, którzy nie wyłączyli się ze sprawy, poparła rozpoznanie jej en banc.

Kilka godzin wcześniej trzyosobowy skład uchylił tymczasowy zakaz wprowadzony przez sędzię okręgową Trinę Thompson. Pozwoliło to Departamentowi Sprawiedliwości USA wznowić swoje żądania wobec stanów.

Listy do stanów

W ubiegłym tygodniu dwa związki zawodowe oraz polityczne grupy obywatelskie wniosły pozew przeciwko administracji Trumpa. Powodem były listy Departamentu Sprawiedliwości do Kalifornii i stanu Waszyngton, żądające sprawdzenia spisów wyborców pod kątem osób potencjalnie nieuprawnionych do głosowania, a także oddzielenia korespondencyjnych kart do głosowania do czasu zweryfikowania obywatelstwa wyborców.

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W jednym z listów do urzędników Los Angeles resort ostrzegł przed znacznym zainteresowaniem władz federalnych i możliwymi konsekwencjami prawnymi w razie niespełnienia żądań. Powodowie stwierdzili, że administracja bezprawnie próbuje ingerować w wybory śródokresowe, przymuszając pracowników wyborczych groźbami, co ich zdaniem może pozbawić legalnych wyborców prawa głosu.

Stanowiska sędziów

Sędziowie Carlos Bea i Consuelo Callahan uznali, że rząd prawdopodobnie odniesie sukces w sprawie. Ich zdaniem działania Departamentu Sprawiedliwości należą do kluczowych funkcji władzy wykonawczej, nie naruszają konstytucyjnego prawa stanów do administrowania wyborami i nie są sprzeczne z federalnym prawem wyborczym.

Murguia nie zgodziła się z tym wnioskiem. Zaznaczyła, że władza wykonawcza nie ma prawa dyktować stanom procedur wyborczych ani dążyć do tego, grożąc pracownikom organów wyborczych postępowaniem karnym. Wcześniej tego samego dnia Sąd Najwyższy USA odrzucił nadzwyczajny wniosek administracji Trumpa o oddzielenie 20 tys. kart do głosowania w Kalifornii.

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