W USA republikanin Ed Gallrein jest prognozowany jako zwycięzca wyborów do Izby Reprezentantów z 4. okręgu wyborczego Kentucky. Według The Hill, prognozę opublikowała Decision Desk HQ.

Gallrein jest emerytowanym żołnierzem jednostki specjalnej Navy SEAL i rolnikiem. W wyborach rywalizował z kandydatką Partii Demokratycznej Melissą Strange oraz libertarianinem Jeremym Toddem. Prezydent USA Donald Trump poparł republikanina i prowadził na jego rzecz kampanię w tygodniach poprzedzających dzień głosowania.

Wstępne wyniki

Według stanu na 18:20 we wtorek Gallrein prowadził różnicą 29 punktów procentowych: 59% do 30%, według Decision Desk HQ. W tym momencie zgłoszono jedynie niewielką część głosów.

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W maju Gallrein pokonał urzędującego przedstawiciela okręgu, republikanina Thomasa Massiego, w prawyborach Partii Republikańskiej. Uzyskał 54,9% głosów, podczas gdy Massie — 45,1%.

Rozbieżności Massiego z Trumpem

Massie wielokrotnie popadał w konflikt z Trumpem. Popierał rezolucje dotyczące uprawnień wojennych, mające ograniczyć działania wojskowe prezydenta w Iranie, zainicjował ustawowy wymóg, by Departament Sprawiedliwości opublikował materiały związane ze sprawą Jeffreya Epsteina, oraz sprzeciwiał się ustawom budżetowym popieranym przez republikanów.

Gallrein natomiast deklarował poparcie dla szeregu priorytetów Trumpa, w tym dokończenia budowy muru granicznego oraz finansowania Straży Granicznej USA i Służby Imigracyjnej i Celnej USA. W wywiadzie dla KET powiedział, że jego lojalność należy do Konstytucji, Boga i ludzi, którym będzie służył.

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