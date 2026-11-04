В США республиканцу Эду Геллрейну прогнозируют победу на выборах в Палату представителей от 4-го избирательного округа штата Кентукки. По данным The Hill, такой прогноз обнародовала Decision Desk HQ.

Геллрейн — отставной военнослужащий спецподразделения Navy SEAL и фермер. На выборах он соперничал с кандидаткой от Демократической партии Мелиссой Стрейндж и либертарианцем Джереми Тоддом. Президент США Дональд Трамп поддержал республиканца и агитировал за него в течение недель перед днем голосования.

Предварительные результаты

По состоянию на 18:20 во вторник Геллрейн лидировал с отрывом в 29 процентных пунктов: 59% против 30%, согласно данным Decision Desk HQ. На тот момент была сообщена лишь небольшая часть голосов.

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В мае Геллрейн победил действующего представителя округа, республиканца Томаса Мэсси, на праймериз Республиканской партии. Он получил 54,9% голосов, тогда как Мэсси — 45,1%.

Разногласия Мэсси с Трампом

Мэсси неоднократно конфликтовал с Трампом. Он поддерживал резолюции о военных полномочиях, призванные ограничить военные действия президента в Иране, инициировал законодательное требование к Министерству юстиции обнародовать материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна, и выступал против законопроектов о расходах, которые поддерживали республиканцы.

В свою очередь Геллрейн заявлял о поддержке ряда приоритетов Трампа, в частности завершения строительства пограничной стены, финансирования Пограничной службы и Службы иммиграционного и таможенного контроля США. В интервью KET он сказал, что его преданность принадлежит Конституции, Богу и людям, которым он будет служить.

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