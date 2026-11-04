Видео: Трамп заявил, что не боится импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу возможного импичмента.

По его мнению, такая попытка только навредила бы Демократической партии, поскольку не имела бы никаких законных оснований.

«За что? За то, что страна процветает?» — прокомментировал Трамп.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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