Президент Украины Владимир Зеленский дал почти девятиминутное интервью телеведущему Яну Бёмерманну в эфире ZDF. Об этом сообщил Der Spiegel в материале, где появление Зеленского в программе Бёмерманна названо неожиданностью для зрителей канала в среду вечером. Издание отметило, что разговор длился чуть менее девяти минут и не обошёлся без моментов, которые могли вызвать удивление.

Интервью на ZDF

Согласно описанию издания, Зеленский и Бёмерманн во время беседы демонстрировали общий настрой на резкую критику. Её главной мишенью, по сообщению Der Spiegel, стал один из чрезвычайно богатых людей. В материале не приводятся подробности о конкретных высказываниях участников разговора или теме этой критики.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Формулировка Der Spiegel

В заголовке публикации Der Spiegel называет этого человека «олигархом». Это слово является характеристикой самого издания, а не установленным фактом, приведённым в тексте. Источник также не уточняет, кем именно является этот человек.

Читай нас в