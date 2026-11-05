Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił prawie dziewięciominutowego wywiadu prezenterowi telewizyjnemu Janowi Böhmermannowi na antenie ZDF. Poinformował o tym Der Spiegel w materiale, w którym wystąpienie Zełenskiego w programie Böhmermanna nazwano niespodzianką dla widzów kanału w środowy wieczór. Publikacja zaznaczyła, że rozmowa trwała nieco mniej niż dziewięć minut i nie obyła się bez momentów, które mogły wywołać zdziwienie.

Wywiad w ZDF

Według opisu publikacji Zełenski i Böhmermann podczas rozmowy wykazywali wspólne nastawienie na ostrą krytykę. Jej głównym celem, jak podał Der Spiegel, był jeden z niezwykle bogatych ludzi. Materiał nie podaje szczegółów dotyczących konkretnych wypowiedzi uczestników rozmowy ani tematu tej krytyki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sformułowanie Der Spiegel

W nagłówku publikacji Der Spiegel nazywa tę osobę „oligarchą”. Słowo to jest charakterystyką samego wydania, a nie ustalonym faktem przedstawionym w tekście. Źródło nie precyzuje również, kim dokładnie jest ta osoba.

Czytaj nas na