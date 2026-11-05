Federalny sąd Dystryktu Kolumbii w USA zezwolił na doręczenie Ahlam Tamimi dokumentów sądowych za pośrednictwem sieci społecznościowej X w sprawie cywilnej wszczętej przez rodziców 15-letniej Malki Roth. Jak informuje Jerusalem Post, decyzję podjęto, ponieważ dokładny adres Tamimi w Jordanii nie jest znany.

Jak odbędzie się doręczenie

Powodowie muszą skontaktować się z jordańskim medium Etar, gdzie Tamimi pracuje jako felietonistka, wysłać list do jej prawnika Mustafy Nasrallaha oraz opublikować wezwanie do sądu w internecie. Sąd uznał, że połączenie tych kroków może w rozsądny sposób zapewnić jej powiadomienie o sprawie.

Sprawę w imieniu masy spadkowej Malki Roth prowadzi National Jewish Advocacy Center. Jej rodzice, Arnold i Frimet Roth, oświadczyli, że pozew po raz pierwszy wywiera na Tamimi presję prawną w amerykańskim sądzie. Zwrócili również uwagę, że postępowanie karne w USA, według nich, nie posuwa się naprzód od ponad dziesięciu lat.

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Sprawa zamachu w Jerozolimie

Według publikacji Tamimi została skazana na 16 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności za udział w zamachu samobójczym 9 sierpnia 2001 roku w restauracji Sbarro w centrum Jerozolimy. Zginęło wówczas 15 osób, w tym siedmioro dzieci i kobieta w ciąży. Tamimi, która była wówczas studentką i pracowała dorywczo jako dziennikarka, wybrała miejsce ataku i towarzyszyła wykonawcy zamachu do restauracji.

W 2011 roku została zwolniona w ramach porozumienia o wymianie więźniów związanego z uwolnieniem Gilada Szalita, po czym przeniosła się do Jordanii. USA poszukują Tamimi w związku z zarzutami spisku w celu użycia broni masowego rażenia przeciwko obywatelowi USA poza granicami kraju, skutkującego śmiercią, a także pomocy w przeprowadzeniu ataku.

Przedstawiciel National Jewish Advocacy Center Mark Goldfeder oświadczył, że jeśli powodowie wygrają, orzeczenie sądu może zostać zarejestrowane w innych jurysdykcjach i dotyczyć aktywów lub płatności powiązanych z amerykańskim systemem finansowym. Wyraził również nadzieję, że sprawa zwiększy w USA uwagę poświęcaną odmowie Jordanii wydania Tamimi.

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