W Finlandii poparcie dla Partii Koalicji Narodowej premiera Petteriego Orpo spadło do 15,4%. To najgorszy wynik partii w ponad 30-letniej historii sondaży Yle, podaje YLE News. Według badania Partia Koalicji Narodowej zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności na mniej niż sześć miesięcy przed wyborami parlamentarnymi.

Wyborcy przechodzą do sojuszników i opozycji

Dyrektor ds. badań firmy Taloustutkimus, Tuomo Turja, zauważył, że partia Orpo traci zwolenników zarówno na rzecz swojego partnera w koalicji rządowej, Partii Finów, jak i opozycyjnych socjaldemokratów. Tylko 60% ankietowanych, którzy głosowali na Partię Koalicji Narodowej w poprzednich wyborach, zadeklarowało, że ponownie poparłoby ją w kwietniu przyszłego roku.

Według Turji wcześniej spadek poparcia dla partii wiązano przede wszystkim ze zmniejszeniem poparcia wśród kobiet wyborczyń. Jednocześnie w nowym sondażu poparcie wśród kobiet nieznacznie wzrosło, podczas gdy mężczyźni stali się mniej skłonni głosować na Partię Koalicji Narodowej.

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Partia Finów wyprzedziła innych członków rządu

Partia Finów, której przewodzi Riikka Purra, uzyskała 16,7% poparcia i stała się najpopularniejszą siłą polityczną w rządzie. Od czerwca jej notowania wzrosły o trzy punkty procentowe. Turja powiązał to z opublikowanymi przez partię konkretnymi propozycjami działań fiskalnych o wartości około 9 mld euro w następnej kadencji rządu, między innymi w obszarach imigracji, zabezpieczenia społecznego i pomocy rozwojowej.

Największe poparcie spośród wszystkich partii zachowuje Partia Socjaldemokratyczna, która wyprzedza Partię Finów o sześć punktów procentowych. Tymczasem Sojusz Lewicy osiągnął rekordowe 12,6% i zajął czwarte miejsce, wyprzedzając Partię Centrum. Sondaż Taloustutkimus przeprowadzono od 12 października do 3 listopada wśród 2170 osób; preferencje partyjne wskazało 1621 respondentów. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł 2 punkty procentowe.

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