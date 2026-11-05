В Финляндии поддержка Национальной коалиционной партии премьер-министра Петтери Орпо снизилась до 15,4%. Это худший результат партии за более чем 30 лет опросов Yle, сообщает YLE News. Согласно исследованию, Национальная коалиционная партия занимает третье место по популярности менее чем за шесть месяцев до парламентских выборов.

Избиратели переходят к союзникам и оппозиции

Директор по исследованиям компании Taloustutkimus Туомо Турья отметил, что партия Орпо теряет сторонников как в пользу своего партнера по правительственной коалиции — партии «Финны», так и в пользу оппозиционных социал-демократов. Лишь 60% опрошенных, голосовавших за Национальную коалиционную партию на предыдущих выборах, заявили, что снова поддержали бы ее в следующем апреле.

По словам Турьи, ранее снижение поддержки партии связывали прежде всего с падением поддержки среди женщин-избирателей. В то же время в новом опросе поддержка среди женщин несколько выросла, тогда как мужчины стали менее склонны голосовать за Национальную коалиционную партию.

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Партия «Финны» обошла других участников правительства

Партия «Финны», которую возглавляет Рийкка Пурра, получила 16,7% поддержки и стала самой популярной политической силой в правительстве. С июня ее рейтинг вырос на три процентных пункта. Турья связал это с опубликованными партией конкретными предложениями по фискальным мерам примерно на 9 млрд евро в следующий правительственный срок, в частности в сферах иммиграции, социального обеспечения и помощи в целях развития.

Наибольшую поддержку среди всех партий сохраняет Социал-демократическая партия, опережающая «Финнов» на шесть процентных пунктов. В то же время Левый союз достиг рекордных 12,6% и занял четвертое место, обойдя Партию центра. Опрос Taloustutkimus проводился с 12 октября по 3 ноября среди 2170 человек; партийные предпочтения назвал 1621 респондент. Максимальная погрешность составила 2 процентных пункта.

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