В школе Иерусалима в Израиле не менее 34 человек, среди которых 30 детей, пострадали после вдыхания испарений химических чистящих средств. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Управление пожарно-спасательной службы Израиля.

Помощь пострадавшим

Служба скорой медицинской помощи Magen David Adom оказала помощь ученикам и сотрудникам школы на месте, после чего их доставили в медицинские центры Shaare Zedek и Hadassah.

В медицинском центре Hadassah сообщили, что лечат 17 детей и четырех сотрудников школы. Все они находятся в легком состоянии, кроме двух детей, состояние которых врачи оценили как средней тяжести.

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Школу временно закрыли

По предварительной оценке волонтерской медицинской организации United Hatzalah, инцидент мог произойти из-за смешивания чистящих средств, в частности хлора и кислоты. Руководитель операции пожарно-спасательной службы назвал ситуацию сложным инцидентом с опасными веществами.

Пожарно-спасательная служба поручила полиции закрыть школу до следующего дня для дополнительного экологического тестирования. Пожарные проверили здание и пока не зафиксировали опасных уровней веществ, однако должны провести дополнительные тесты перед возобновлением работы учреждения. По словам спасателей, ситуацию взяли под контроль.

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