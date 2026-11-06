Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 437 млн евро

Испания выделит Украине 437 млн евро на военную поддержку. О новом пакете помощи сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Лидеры обсудили содержание помощи и защиту украинской критической инфраструктуры, которая находится под постоянными российскими ударами. По словам Зеленского, в этом году РФ повредила больше украинских локомотивов, чем за все предыдущие годы войны, а также продолжает разрушать энергосеть и систему водоснабжения, из-за чего сложная ситуация сохраняется, в частности, в Киеве.

Президент поблагодарил Испанию за оборонную и гуманитарную поддержку и выразил соболезнования испанскому народу в связи с недавней железнодорожной трагедией в Толедо.

Напомним, Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI.

До этого Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

Читай нас в