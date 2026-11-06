Hiszpania przekaże Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 437 mln euro

Hiszpania przeznaczy dla Ukrainy 437 mln euro na wsparcie wojskowe. O nowym pakiecie pomocy poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

Przywódcy omówili zakres pomocy oraz ochronę ukraińskiej infrastruktury krytycznej, która jest przedmiotem ciągłych ataków ze strony Rosji. Według Zełenskiego w tym roku Rosja uszkodziła więcej ukraińskich lokomotyw niż we wszystkich poprzednich latach wojny, a także nadal niszczy sieć energetyczną i wodociągową, co powoduje, że sytuacja pozostaje trudna, zwłaszcza w Kijowie.

Prezydent podziękował Hiszpanii za wsparcie obronne i humanitarne oraz złożył kondolencje narodowi hiszpańskiemu w związku z niedawną tragedią kolejową w Toledo.

Przypomnijmy, że Zełenski spotkał się z królem Hiszpanii Filipem VI.

Wcześniej, 5 listopada, Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Andory Xavierem Espotem Samorą ewentualną pomoc w sprowadzeniu z powrotem ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Według głowy państwa Ukrainie udało się już sprowadzić 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy, które Rosja wywiozła nielegalnie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

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