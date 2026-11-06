Президент США Дональд Трамп негативно оценил закон, запрещающий импорт российского топлива в Соединённые Штаты. Американский лидер назвал документ «довольно плохим» и заявил, что разобрался в этом вопросе.

Во время общения с журналистами один из представителей СМИ обратил внимание Трампа на танкер с российским дизельным топливом, который пересекает Атлантический океан и, вероятно, направляется в США.

Журналист напомнил, что в 2022 году Конгресс принял закон, запрещающий разгрузку такого топлива на территории Соединенных Штатов. Документ подписал тогдашний президент Джо Байден.

Сначала Трамп уточнил, речь ли идет о законе Джонса. Однако журналист пояснил, что имеет в виду другой законодательный акт, принятый Конгрессом и подписанный Байденом.

После этого американский президент негативно отозвался о документе.

«А, Байденом? Как вы вообще импортируете... Что ж, тогда это, видимо, довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос. Конечно», — заявил Трамп.

Таким образом, президент США пообещал разобраться с действующим запретом, но не уточнил, планирует ли его администрация пересматривать закон или принимать другие меры.

Ранее Трамп и российский диктатор Владимир Путин заключили соглашение по дизельному топливу, которое предусматривает частичное ослабление санкционных ограничений и позволяет России экспортировать в США ограниченные объемы топлива.

Это решение было связано с попыткой американской администрации отреагировать на подорожание дизельного топлива накануне промежуточных выборов в США. Рост цен вызвал недовольство среди американцев.

Однако республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах, и шаги администрации Трампа не помогли партии избежать неудачного результата.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В настоящее время два из трех нефтяных танкеров с российским топливом, направлявшихся в США, изменили маршрут. Это поставило под угрозу ранее заключенное дизельное соглашение между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может помешать реализации масштабных оборонных инициатив президента Дональда Трампа. Под угрозой оказались, в частности, проект противоракетной обороны «Золотой купол» и программа создания «Золотого флота».

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