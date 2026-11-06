美国总统唐纳德·特朗普对一项禁止向美国进口俄罗斯燃料的法律给予了负面评价。这位美国领导人称该法案“相当糟糕”，并表示将对此事进行研究。

在与记者交流时，一名媒体代表向特朗普提到了正在穿越大西洋、可能正驶往美国的载有俄罗斯柴油的油轮。

该记者提醒道，2022年国会通过了一项法律，禁止在美国境内卸载此类燃料。该法案由时任总统乔·拜登签署。

起初，特朗普询问是否指的是《琼斯法案》。但记者解释说，他指的是另一项由国会通过并由拜登签署的立法。

随后，这位美国总统对该法案表达了负面看法。

“啊，是拜登签署的？你们到底是怎么进口的……好吧，那这恐怕是一项相当糟糕的法律。我会研究一下这个问题。当然，”特朗普表示。

由此可见，美国总统承诺将对现行禁令进行处理，但并未明确说明其政府是否计划修订该法案或采取其他措施。

此前，特朗普与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就柴油问题达成了一项协议，该协议规定部分放宽制裁限制，允许俄罗斯向美国出口有限数量的柴油。

这一决定与美国政府试图应对美国中期选举前夕柴油价格上涨有关。油价上涨引发了美国民众的不满。

然而，共和党在中期选举中遭遇挫败，特朗普政府的举措未能帮助该党避免这一不利结果。

白宫新闻处报道了这一消息。

目前，三艘载有俄罗斯燃料、原定驶往美国的油轮中有两艘已改变航线。这使美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京此前达成的柴油协议面临风险。

此外，民主党在美国国会选举中的胜利可能会阻碍唐纳德·特朗普总统大规模国防计划的实施。 特别是“金穹”反导项目和“黄金舰队”建设计划，目前都面临受阻的风险。

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