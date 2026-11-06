库什纳对关于乌克兰安全保障的谈判进行了评估

贾里德·库什纳表示，美国在布鲁塞尔与乌克兰、北约及欧洲伙伴就基辅的安全保障问题进行的谈判富有成效且内容充实。

美国总统特别代表贾里德·库什纳在社交媒体X上写道。

“我们正与各方密切合作，寻求切实可行的解决方案，以结束这场战争并为持久和平奠定基础。 我们的目标是通过切实可行且经各方协商一致的协议，解决所有当事方的安全问题，从而降低未来发生冲突的风险，”库什纳指出。

他证实，下周将在阿布扎比举行自2月以来首次由乌克兰、美国和俄罗斯参加的三方和平谈判。

据唐纳德·特朗普的特别代表称，美国正与双方合作，以制定切实可行的提案，使谈判尽可能富有实质内容且富有成效。

“特朗普总统已将实现和平列为优先事项。我们的注意力集中在完成将这一目标转化为全面且长期协议所需的复杂而细致的工作上，”库什纳补充道。

他表示，目前正在考虑五个主要目标：持续的安全磋商、危机情况下的可靠沟通、更大的军事透明度、旨在降低局势升级风险的互惠措施，以及为欧洲长期安全与稳定建立一个稳固的框架。

据特朗普的特别代表称，任何协议都必须充分尊重每个国家的主权、领土完整和独立决策权。

“每个国家都将保留对其自身安全和联盟的决策权，任何国家都无权对其他国家的主权选择行使否决权。 北约仍将是欧洲集体防御的核心，该倡议将基于现有的机构和承诺，”库什纳指出。

据他介绍，在欧洲与俄罗斯历经30余年试图构建稳固安全框架之后，特朗普与多位欧洲领导人就为持久和平创造条件进行了实质性讨论。

库什纳指出，华盛顿将继续在“谢尔湾”框架下与乌克兰、北约、欧盟及欧洲伙伴进行磋商，并将在和平进程中吸纳俄方参与。

“各方仍将积极投入筹备工作，以开展实质性且富有成效的谈判。 我们将与欧洲伙伴进行密切磋商，如果取得进展，我们将努力过渡到由他们直接参与的更广泛的多边框架，”他总结道。

此前，乌克兰对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫在布鲁塞尔与欧盟委员会、美国、英国、法国、德国、北约、世界银行以及黑石集团（BlackRock）的代表举行了会谈。

乌克兰与俄罗斯之间的工作性会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行，由美国进行斡旋。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，各方将就战后安全、缓和局势及人道主义问题进行讨论。

欧洲国家将不参与定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

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