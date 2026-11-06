Kushner ocenił rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Rozmowy Stanów Zjednoczonych z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi w Brukseli dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa były owocne i merytoryczne – stwierdził Jared Kushner.

O tym specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner napisał w serwisie społecznościowym X.

„Intensywnie współpracujemy ze wszystkimi stronami, aby znaleźć praktyczne rozwiązania, które mogą położyć kres tej wojnie i stworzyć podstawy dla trwałego pokoju. Naszym celem jest rozwiązanie problemów bezpieczeństwa wszystkich stron za pomocą praktycznych, wspólnie uzgodnionych porozumień, które zmniejszą ryzyko przyszłych konfliktów” – zaznaczył Kushner.

Potwierdził, że w przyszłym tygodniu w Abu Zabi odbędą się pierwsze od lutego trójstronne rozmowy pokojowe między Ukrainą, USA i Rosją.

Według specjalnego przedstawiciela Donalda Trumpa Stany Zjednoczone współpracują z obiema stronami nad opracowaniem konkretnych propozycji, które pozwolą uczynić rozmowy jak najbardziej merytorycznymi i owocnymi.

„Prezydent Trump uznał osiągnięcie pokoju za priorytet. Skupiamy się na wykonaniu skomplikowanej, szczegółowej pracy niezbędnej do przekształcenia tego celu w kompleksowe i długotrwałe porozumienie” – dodał Kushner.

Powiedział, że rozważa się pięć głównych celów: stałe konsultacje w zakresie bezpieczeństwa, niezawodną komunikację w sytuacjach kryzysowych, większą przejrzystość wojskową, wzajemne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka eskalacji oraz stabilne ramy dla długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności w Europie.

Według specjalnego przedstawiciela Trumpa wszelkie porozumienia muszą w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną oraz niezależność decyzyjną każdego państwa.

„Każdy kraj zachowa uprawnienia w zakresie własnego bezpieczeństwa i sojuszy, a żaden kraj nie będzie miał prawa weta wobec suwerennych decyzji innego państwa. NATO pozostanie centralnym elementem zbiorowej obrony Europy, a inicjatywa ta będzie opierać się na istniejących instytucjach i zobowiązaniach” – zaznaczył Kushner.

Jak powiedział, Trump przeprowadził merytoryczną dyskusję z szeregiem europejskich przywódców na temat stworzenia warunków dla trwałego pokoju po ponad 30 latach prób budowania przez Europę i Rosję stabilnych ram bezpieczeństwa.

Kushner zaznaczył, że Waszyngton będzie kontynuował konsultacje w formacie Shell Bay z udziałem Ukrainy, NATO, Unii Europejskiej i partnerów europejskich, a także zaangażuje stronę rosyjską w ramach procesu pokojowego.

„Wszystkie strony pozostają intensywnie zaangażowane w przygotowania do merytorycznych i konstruktywnych negocjacji. Będziemy ściśle konsultować się z naszymi europejskimi partnerami na marginesie tych rozmów, a jeśli uda się osiągnąć postęp, będziemy dążyć do przejścia do szerszego formatu wielostronnego z ich bezpośrednim udziałem” – podsumował.

Wcześniej szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow przeprowadził w Brukseli rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, NATO, Banku Światowego oraz firmy inwestycyjnej BlackRock.

Rozmowy robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie USA. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, deeskalacji oraz kwestie humanitarne.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

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