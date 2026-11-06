Кушнер дал оценку переговорам о гарантиях безопасности для Украины

Переговоры США с Украиной, НАТО и европейскими партнерами в Брюсселе по вопросу гарантий безопасности для Киева были продуктивными и содержательными, заявил Джаред Кушнер.

Об этом специальный представитель президента США Джаред Кушнер написал в социальной сети Х.

«Мы интенсивно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые могут положить конец этой войне и заложить основу для прочного мира. Наша цель — решить проблемы безопасности всех сторон с помощью практических, согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов», — отметил Кушнер.

Он подтвердил, что на следующей неделе в Абу-Даби состоятся первые с февраля трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией.

По словам спецпредставителя Дональда Трампа, США работают с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые смогут сделать переговоры как можно более содержательными и продуктивными.

«Президент Трамп сделал достижение мира приоритетом. Наше внимание сосредоточено на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и долгосрочное соглашение», — добавил Кушнер.

Он рассказал, что рассматриваются пять основных целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надёжные каналы связи в кризисных ситуациях, большая военная прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации и устойчивая основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности.

По словам спецпредставителя Трампа, любые договоренности должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и независимое принятие решений каждой нации.

«Каждая страна сохранит полномочия в отношении своей собственной безопасности и альянсов, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенный выбор другой. НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, и эта инициатива будет основываться на существующих институтах и обязательствах», — отметил Кушнер.

По его словам, Трамп провел содержательную дискуссию с рядом европейских лидеров о формировании условий для прочного мира после более чем 30 лет попыток Европы и РФ выстроить устойчивую систему безопасности.

Кушнер отметил, что Вашингтон продолжит консультации в формате Shell Bay с участием Украины, НАТО, Европейского Союза и европейских партнеров, а также привлечет российскую сторону в рамках мирного процесса.

«Все стороны по-прежнему активно участвуют в подготовке к существенным и продуктивным переговорам. Мы будем тесно консультироваться с нашими европейскими партнерами в кулуарах и, если будет достигнут прогресс, будем стремиться перейти к более широкому многостороннему формату с их непосредственным участием», — подытожил он.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить послевоенную безопасность, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

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