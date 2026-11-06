加拿大将拨款23亿美元用于采购作战无人机和反制系统

加拿大计划投入至少23亿加元（约合18亿美元），用于研发、采购和部署先进的作战无人机及反无人机系统。 这笔资金已列入提交议会审议的2026年国家预算草案中。

“《2026年预算案》提议在五年内向国防部拨款23亿加元，用于加快无人机的研发、采购和部署，以及反无人机系统的研发、采购和部署，”该文件指出。

根据预算提案，这笔资金将用于实施国防无人机计划。该资金计划为期五年，旨在帮助加拿大加快研发、采购和部署无人机技术及反制敌方无人机的手段。 计划于2027–2028财年启动该项资金拨付。

据乌克兰通讯社报道，今年9月，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基访问加拿大期间，双方签署了多项关于联合生产无人机及交流先进作战经验的协议。

此外，加拿大承诺将其境内生产的全部作战无人机中的三分之一移交给乌克兰。

加拿大政府通报了这一消息。

此前，加拿大公布了一项以捍卫国家主权为核心的国家安全战略。这是渥太华自2004年以来首次发布此类文件。

2026年10月22日，加拿大皇家空军在美国亚利桑那州卢克空军基地接收了首批两架洛克希德·马丁F-35A战斗机。 次日，加拿大空军通报了接收情况。这些战机在加拿大空军中将采用CF-35A的编号，并将留在美国用于飞行员培训。

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