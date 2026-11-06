Kanada przeznaczy 2,3 mld dolarów na drony bojowe i systemy przeciwdziałania

Kanada planuje przeznaczyć co najmniej 2,3 mld dolarów kanadyjskich (około 1,8 mld dolarów amerykańskich) na opracowanie, zakup i wdrożenie nowoczesnych bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów służących do zwalczania tych statków. Finansowanie to przewidziano w projekcie budżetu państwa na rok 2026, który został przedłożony parlamentowi do rozpatrzenia.

„Budżet na rok 2026 przewiduje przeznaczenie w ciągu pięciu lat 2,3 mld dolarów dla Ministerstwa Obrony na przyspieszenie prac nad opracowaniem, zakupem i wdrożeniem bezzałogowych środków bojowych oraz systemów przeciwdziałania im” – czytamy w dokumencie.

Zgodnie z propozycją budżetową środki zostaną przeznaczone na realizację inicjatywy obronnej dotyczącej dronów. Finansowanie jest zaplanowane na pięć lat i ma pomóc Kanadzie w przyspieszeniu tworzenia, zakupu i wdrażania technologii bezzałogowych oraz środków przeciwdziałania wrogim dronom. Rozpoczęcie finansowania zaplanowano na rok budżetowy 2027–2028.

Jak informowała agencja Ukrinform, we wrześniu podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Kanadzie strony zawarły kilka umów dotyczących wspólnej produkcji dronów oraz wymiany zaawansowanego doświadczenia bojowego.

Ponadto Kanada zobowiązała się przekazywać Ukrainie jedną trzecią wszystkich dronów bojowych wyprodukowanych na jej terytorium.

Informację tę podał rząd Kanady.

Wcześniej Kanada opublikowała krajową strategię bezpieczeństwa, skupiającą się na ochronie suwerenności kraju. Jest to pierwszy tego typu dokument przedstawiony przez Ottawę od 2004 roku.

22 października 2026 r. Królewskie Siły Powietrzne Kanady odebrały pierwsze dwa myśliwce Lockheed Martin F-35A w bazie lotniczej Luke w stanie Arizona w USA. Następnego dnia kanadyjskie siły powietrzne poinformowały o ich dostarczeniu. W składzie kanadyjskich sił powietrznych samoloty te będą nosiły oznaczenie CF-35A i pozostaną w Stanach Zjednoczonych w celu szkolenia pilotów.

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