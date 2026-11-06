Szef firmy Nvidia wypadł z pierwszej dziesiątki najbogatszych ludzi świata po wyborach w USA — Bloomberg

Zwycięstwo Demokratów w wyborach w USA sprawiło, że dyrektor generalny firmy Nvidia, Jensen Huang, wypadł z pierwszej dziesiątki najbogatszych ludzi świata. Majątek założyciela SpaceX, Elona Muska, oraz współzałożyciela Oracle, Larry’ego Ellisona, również znacznie się zmniejszył.

Huang stracił 15,1 mld dolarów. Obecnie jego majątek szacuje się na 150,9 mld dolarów. W związku z tym spadł z 9. na 13. miejsce w rankingu najbogatszych ludzi świata.

Musk stracił 79,7 mld dolarów, a Ellison – 10,1 mld dolarów.

Ogółem łączny majątek 500 osób znajdujących się w rankingu Bloomberga zmniejszył się po wyborach o 185 mld dolarów.

Taka dynamika wynika ze spadku kursów akcji spółek technologicznych – w szczególności firma Nvidia straciła 9,3% wartości swoich papierów wartościowych. Jest to najsilniejszy spadek od stycznia ubiegłego roku.

Inwestorzy uważają, że teraz Kongres USA będzie blokował budowę nowych centrów przetwarzania danych, a są one najważniejszą częścią infrastruktury sztucznej inteligencji. W ostatnich latach to właśnie sztuczna inteligencja stała się głównym motorem wzrostu wartości gigantów technologicznych.

Informację tę podaje serwis Bloomberg.

Przypomnijmy, że Kongres USA zaprosił Jensena Huanga na zamknięte spotkanie informacyjne — CNBC.

Dyrektor generalny firmy Nvidia, Jensen Huang, został członkiem rady doradczej Uniwersytetu Tsinghua — ECNS.

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