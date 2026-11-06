Глава Nvidia выбыл из десятки самых богатых людей мира после выборов в США — Bloomberg

Победа демократов на выборах в США привела к тому, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выпал из десятки самых богатых людей мира. Состояние основателя SpaceX Илона Маска и соучредителя Oracle Ларри Эллисона также значительно сократилось.

Хуанг потерял 15,1 млрд долларов. Теперь его активы оцениваются в 150,9 млрд долларов. Таким образом, он опустился с 9-го на 13-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Маск потерял 79,7 млрд долларов, а Эллисон — 10,1 млрд долларов.

В целом совокупное состояние 500 человек, входящих в рейтинг Bloomberg, после выборов сократилось на 185 млрд долларов.

Такая динамика связана с падением акций технологических компаний — в частности, Nvidia потеряла 9,3% стоимости своих ценных бумаг. Это самое сильное падение с января прошлого года.

Инвесторы считают, что теперь Конгресс США будет блокировать строительство новых центров обработки данных, а они — важнейшая часть инфраструктуры искусственного интеллекта. В последние годы именно ИИ стал главной движущей силой роста стоимости технологических гигантов.

Об этом сообщается со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, что Конгресс США пригласил Дженсена Хуанга на закрытый брифинг — CNBC.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вошел в состав консультативного совета Цинхуа — ECNS.

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