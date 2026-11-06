Маск репостнул сообщение о том, что SpaceX зря помогла Украине с Starlink

Американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

Автор поста заявляет, что изначально спутниковый интернет предназначался для обеспечения связи гражданского населения, однако впоследствии эта технология стала основой для работы автономных боевых беспилотников.

В распространенной Маском публикации говорится:

«Оглядываясь назад, можно сказать, что компания SpaceX совершила ошибку, отправив Украине в начале войны тысячи бесплатных антенн Starlink и предоставляя услуги на миллионы долларов в месяц.

То, что начиналось как доступ к интернету для гражданского населения, превратилось в основу для автономных боевых дронов. И теперь, если компания не поддерживает использование этой технологии в военных целях, её за это жестко критикуют в прессе».

Срок действия контракта Украины с американской правительственной спутниковой системой Starshield истекает в следующем году. Украинская сторона уже должна начать переговоры о его продлении, чтобы заранее определить условия нового соглашения.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

Ограничения Starshield приостановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков «Барс» — Зеленский.

Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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