美国亿万富翁埃隆·马斯克转发了一篇帖子，该帖子称SpaceX公司在全面战争爆发之初向乌克兰提供免费的Starlink终端是一个失误。

该帖子作者称，卫星互联网最初旨在保障平民的通信需求，但随后该技术却成为了自主作战无人机运作的基础。

马斯克转发的帖子中写道：

“回过头来看，可以说SpaceX公司犯了一个错误，即在战争初期向乌克兰提供了数千个免费的Starlink天线，并每月提供价值数百万美元的服务。

原本旨在为平民提供互联网接入的服务，却演变成了自主作战无人机的技术基础。如今，如果公司不支持将该技术用于军事目的，就会因此遭到媒体的严厉批评。”

乌克兰与美国政府卫星系统“Starshield”的合同将于明年到期。乌克兰方面已应就续约展开谈判，以便提前确定新协议的条款。

需要指出的是，美国参议院外交关系委员会正在就“Starshield”卫星系统在乌克兰的使用展开大规模调查。作为该调查的一部分，美国亿万富翁埃隆·马斯克等人士已收到保留所有相关文件的要求。

“Starshield”的限制措施导致2000架“巴尔斯”拦截无人机停止运作——泽连斯基。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）的保障。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的Starshield（即Starlink卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

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