Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił wpis, w którym stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

Autor wpisu twierdzi, że początkowo internet satelitarny miał służyć zapewnieniu łączności ludności cywilnej, jednak z czasem technologia ta stała się podstawą działania autonomicznych dronów bojowych.

W udostępnionym przez Muska wpisie czytamy:

„Patrząc wstecz, można powiedzieć, że firma SpaceX popełniła błąd, wysyłając na początku wojny na Ukrainę tysiące bezpłatnych anten Starlink i świadcząc usługi warte miliony dolarów miesięcznie.

To, co zaczęło się jako dostęp do internetu dla ludności cywilnej, przekształciło się w podstawę dla autonomicznych dronów bojowych. A teraz, jeśli firma nie popiera wykorzystania tej technologii do celów wojskowych, spotyka się z ostrą krytyką w prasie”.

Okres obowiązywania umowy Ukrainy z amerykańskim rządowym systemem satelitarnym Starshield wygasa w przyszłym roku. Strona ukraińska powinna już rozpocząć negocjacje w sprawie jej przedłużenia, aby z wyprzedzeniem ustalić warunki nowej umowy.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Ograniczenia dotyczące systemu Starshield spowodowały wstrzymanie działania 2 tysięcy dronów przechwytujących typu „Bars” – poinformował Zełenski.

Kongresmeni USA wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink dla ukraińskich sił zbrojnych.

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