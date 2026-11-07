Honda zaprezentowała elektryczny rower górski RN0 — Electrek

Honda zaprezentowała swój pierwszy premium elektryczny rower górski RN0 na wystawie EICMA 2026 w Mediolanie we Włoszech. Japońska firma opracowała model wspólnie z niemieckim producentem wysokiej klasy e-rowerów ROTWILD, informuje Electrek.

RN0 otrzymał monokokową ramę z włókna węglowego oraz charakterystyczny tylny wahacz o konstrukcji gull-arm. Opracowano go z uwzględnieniem doświadczenia Hondy w tworzeniu podwozi motocyklowych. Rower waży około 24 kg.

Wyposażenie i napęd elektryczny

E-rower wyposażono w przedni widelec FOX 36 FLOAT Factory Kashima o skoku 160 mm oraz tylny amortyzator FOX FLOAT X Factory Kashima. Koła DT Swiss H1900 SPLINE mają różne średnice: 29 cali z przodu i 27,5 cala z tyłu. Za hamowanie odpowiadają czterotłoczkowe hamulce Shimano DEORE XT.

RN0 wykorzystuje nowy zespół napędowy Shimano o masie 2,3 kg. Jego maksymalna moc wynosi 750 W, a moment obrotowy sięga 100 Nm. Rower otrzymał także baterię o pojemności 720 Wh.

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Automatyczne wspomaganie podczas jazdy

System Shimano AUTO ASSIST może zmieniać poziom wspomagania silnika w zależności od terenu i działań rowerzysty, a AUTO SHIFT automatycznie zmienia przełożenia, aby utrzymać odpowiednią kadencję. Funkcja Assist Carryover przez krótki czas kontynuuje pracę napędu elektrycznego po zaprzestaniu pedałowania, co może pomagać podczas pokonywania kamieni, korzeni i innych przeszkód.

W górnej rurze ramy wbudowano kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,2 cala. Model ma port USB-C, obsługuje aplikację Shimano do konfiguracji parametrów silnika oraz funkcję elektronicznej blokady. Honda nie ogłosiła jeszcze ceny RN0.

Firma pracowała już nad rowerami górskimi na początku lat 2000. Jej wyścigowy rower zjazdowy RN01 zdobył w 2005 roku zwycięstwo w klasyfikacji generalnej serii Pucharu Świata UCI w kolarstwie górskim, jednak Honda nie wprowadziła tego modelu dla konsumentów.

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