本田发布RN0电动山地自行车——Electrek

本田在意大利米兰举行的EICMA 2026展会上发布了其首款高端电动山地自行车RN0。这家日本公司与德国高端电动自行车制造商ROTWILD共同开发了该车型，Electrek报道。

RN0配备碳纤维一体式车架和独特的gull-arm结构后摇臂。其开发借鉴了本田在摩托车底盘设计方面的经验。这辆自行车重量约为24公斤。

配置与电动驱动系统

这款电动自行车配备行程160毫米的FOX 36 FLOAT Factory Kashima前叉和FOX FLOAT X Factory Kashima后避震器。DT Swiss H1900 SPLINE车轮采用不同直径：前轮为29英寸，后轮为27.5英寸。制动由Shimano DEORE XT四活塞刹车负责。

RN0采用一套重量为2.3公斤的新款Shimano动力系统。其最大功率为750瓦，扭矩最高达100牛米。这辆自行车还配备了容量为720瓦时的电池。

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自动骑行辅助

Shimano AUTO ASSIST系统可根据地形和骑行者的动作调整电机辅助级别，而AUTO SHIFT会自动换挡以保持适当的踏频。Assist Carryover功能会在停止踩踏后短暂延续电动驱动系统的工作，这可能有助于通过石块、树根和其他障碍物。

车架上管内置了一块2.2英寸彩色显示屏。该车型配有USB-C接口，支持用于设置电机参数的Shimano应用程序，并具备电子锁定功能。本田尚未公布RN0的价格。

该公司在21世纪初已开展过山地自行车相关工作。其RN01速降赛车于2005年赢得UCI山地自行车世界杯系列赛总冠军，但本田没有向消费者推出该车型。

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