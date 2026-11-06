俄罗斯的黄金开采之都陷入了无供暖、无热水的困境

11月5日，俄罗斯伊尔库茨克州博达伊博市发生了一起公用事业事故，导致当地居民无法使用供暖和热水。当时气温已降至零下20度。

代理市长瓦伦蒂娜·普特里亚表示，事故原因是直径350毫米的管道破裂。据俄罗斯紧急情况部消息，供暖和热水供应已于21时50分恢复。

早在11月1日，当地政府就曾报告称，已为供暖季做好了锅炉房的准备工作，并采取了措施以消除此前事故的影响。

2026年1月底，该市曾进入紧急状态。当时，在零下40度的严寒中，主供水管道冻结，导致四座锅炉房停运。

超过140栋住宅楼和两所学校因此失去了供暖和供水。据俄罗斯调查委员会的数据，此次事故至少威胁到1321人的生命安全。

直到2月下旬，受事故影响的住宅才恢复供暖。

博达伊博位于伊尔库茨克州东北部，距离伊尔库茨克市1095公里。博达伊博区是该地区黄金开采的主要产地。

2025年，该地区黄金产量达21.3吨，比上年增长11.6%。2026年上半年，产量再次增长22%。

该地区有二十多家公司从事黄金开采业务。其中包括“波柳斯”、“维索恰伊什尼”、“德鲁扎”以及“伦佐洛托”集团。

值得一提的是，俄罗斯符拉迪沃斯托克市因公用设施管网受损，导致超过2.1万名居民面临供暖和热水中断。滨海边疆区检察院通报称，此次停供影响了98栋多户住宅楼和3处社会设施。

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